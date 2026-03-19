高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の偽物の財布を販売したうえ偽物の「シャネル」や「プラダ」のバッグを販売目的で所持していたとして無職の女性（28）が書類送検されました。

商標法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・足立区に住む無職の女性（28）です。

警視庁によりますと女性は、2025年9月偽物の「ルイ・ヴィトン」の財布1点をSNSで3500円で販売した疑いや、12月に偽物の「シャネル」や「プラダ」のバッグなどあわせて26点を販売目的で自宅に所持していた疑いがもたれています。

女性はSNSで偽ブランド品を500円から数千円で購入すると、自身のSNSで、「高品質なものを取り扱いしています」などと、偽物の商品とともに投稿して販売していたとみられています。

女性はかつて本物と思い購入した商品が偽物だとわかったことがあり、その際に商品が高品質だと思い、自身も偽物の販売を始めたということです。

「ルイ・ヴィトン」の日本法人から警視庁に情報提供があり事件が発覚したもので、任意の事情聴取に女性は容疑を認め、「SNSでかわいくて安い偽ブランド品を購入し、販売していた」と話しているということです。