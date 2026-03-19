日本サッカー協会は１９日、英国遠征に臨む森保ジャパンのメンバーを発表した。２６年北中米Ｗ杯（６月開幕）のメンバー選考を見据えた“最終選考”の場として、スコットランド（日本時間２９日午前２時）、イングランド（同４月１日午前３時４５分）と対戦する。

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千葉市内で会見を行った森保一監督は、ＭＦ守田英正（スポルティング）を招集外とした理由について「全体の、競争のバランスで」と語り、コンディションの問題などではなく、競争の中で選外としたことを明かした。

指揮官は「守田のプレーは毎試合、私自身もコーチングスタッフも含めて確認している」とした上で「今回のボランチには鎌田（大地）、海舟（佐野）、譲瑠（藤田）、碧（田中）と、５大リーグでプレーしている選手たちがいる」と語った。「Ｗ杯に導いてくれた選手だが、競争はある。彼の戦術理解度で言えば、試すというよりいつでも（再び代表に）入ってこられるだけの力は持っている」と本大会でのメンバー招集に含みを持たせたが、言葉を選びながらのコメントとなった。

森保ジャパンが８大会連続８度目のＷ杯出場を決めたアジア最終予選では、ボランチとして３ゴールを決め、攻守に貢献した守田。当時はチームメートの久保建英も「代表でも１番中心」と評したほどの存在感を放っていた。

しかし、その後は負傷などの影響で、２５年３月のバーレーン戦を最後に代表からは遠ざかっていた。

今季はスポルティングでコンディションを上げ、先発の座を奪い返している。１７日の欧州ＣＬ決勝トーナメント１回戦・ボデグリムト（ノルウェー）との第２戦では、０―３と完敗した第１戦（守田は途中出場）でのビハインドを取り返すべく先発出場。後半２３分までプレーし、２―０とリードの状況で交代すると、チームは３点目を奪って延長へ。延長戦でさらに２点を加え、５―０（２戦合計５―３）で逆転勝利し、欧州ＣＬベスト８進出を果たした。