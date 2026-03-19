日本サッカー協会は１９日、千葉市内で会見を開き、ＦＩＦＡランキング３８位のスコットランド代表（日本時間２９日２時）、同４位のイングランド代表（同４月１日３時４５分）と対戦する英国遠征に臨む、日本代表メンバー２８人を発表した。１月に右太もも裏を痛めたＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）らが選外となった。

日本代表は主力にケガ人が続出。久保のほか、昨年１２月に左膝前十字靱帯断裂の大ケガを負ったＭＦ南野拓実（モナコ）、３月に左足首を手術した主将のＭＦ遠藤航（リバプール）、１４日の試合で負傷し、この日クラブから右ハムストリング肉離れと発表されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）らが選外となった。６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会のメンバー発表前で最後の代表活動。本大会メンバー入りに向けたアピールの場となる。

会見に出席した森保一監督は「選手選考の場とチームの強化をしっかりできるようにこの活動を全力でがんばっていきたい」と意気込んだ。

主な選外メンバーは以下の通り。

▽ＧＫ小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、谷晃生（町田）

▽ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、板倉滉（アヤックス）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（ボルシアＭＧ）、望月ヘンリー海輝（町田）

▽ＭＦ／ＦＷ守田英正（スポルティング）、遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、久保建英（レアル・ソシエダード）、相馬勇紀（町田）、北野颯汰（ザルツブルク）