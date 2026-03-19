人気子役の永尾柚乃（9）が19日、都内で行われた「港区カップ 東京タワーピックルフレンドシップ2026 夏−秋」記者会見に登場した。

3世代で楽しめる新興スポーツ、ピックルボールの大会（9月）に孫世代代表として参加し、一般公募で選ばれた参加者とペアを組んでエキシビションゲームを行う。

「柚乃のじぃじ・ばぁばはだあれ？」というキャッチフレーズにちなみ、「孫世代代表として参加できてうれしい。ピックルボールは世代を超えて楽しめると聞いているので、笑いながら楽しくプレーできるじぃじ、ばぁばと一緒にペアを組めたら」と語った。

小学校の休み時間にはどんな遊びやスポーツをしているかという質問を受けると「学校では何やってるんだろう。走り続けてます、ずっと。動くのが大好きで、スポーツ、体育もめっちゃ大好き」と笑顔。ピックルボールについて「学校でも人気が出ると思います。高齢者の方からお子さんもみんなが楽しめるスポーツなので、すごくいいなと思います」。

一緒にプレーしたい芸能人について、これまで共演した顔ぶれを挙げ「ザ・ドリフターズの加藤茶さんや高木ブーさん、斎藤工さんとか横山裕さんとか、皆さんとやりたいです」と話していた。