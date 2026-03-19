＝LOVE高松瞳、レースタイツで美脚際立つ ミニ丈白コーデに「可愛いが止まらない」「ずっと見ていられる美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開した。
【写真】25歳イコラブメンバー「神スタイル」美脚透けるレースタイツの全身ショット
高松は「＝LOVE オフィシャルカレンダーブック 本日発売になりました」と同日「＝LOVEオフィシャルカレンダーブック 2026.04〜2027.03」（小学館）が発売されたことを報告し、衣装姿のソロショットを複数枚投稿。木製のハンギングチェアのような椅子に座った写真には、もこもことした質感のベージュのジップアップパーカーにショートパンツを合わせたスタイルで微笑む姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また、フリルのミニワンピースとレースタイツを着用した後ろ姿のショットなども載せ、「色んなスタイルのイコラブちゃんが すっごくおしゃれで、すっごくかわいい1冊！」とコメント。「こりゃ1年間ずっとめろめろです…」「大ボリュームで大満足ぅ！！！皆様ぜひ、ゲットしてくださいねんっっ」とつづっている。
この投稿は「神スタイル」「幸せでしかない」「ずっと見ていられる美しさ」「可愛いが止まらない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳イコラブメンバー「神スタイル」美脚透けるレースタイツの全身ショット
◆高松瞳、スラリ美脚際立つ衣装姿披露
高松は「＝LOVE オフィシャルカレンダーブック 本日発売になりました」と同日「＝LOVEオフィシャルカレンダーブック 2026.04〜2027.03」（小学館）が発売されたことを報告し、衣装姿のソロショットを複数枚投稿。木製のハンギングチェアのような椅子に座った写真には、もこもことした質感のベージュのジップアップパーカーにショートパンツを合わせたスタイルで微笑む姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆高松瞳の投稿に「可愛いが止まらない」と反響
この投稿は「神スタイル」「幸せでしかない」「ずっと見ていられる美しさ」「可愛いが止まらない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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