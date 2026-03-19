「ラブライブ！」AiScReam声優・大西亜玖璃、5年前の写真公開 目標書いた書道作品に「達筆でびっくり」「字に人柄出てる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】声優の大西亜玖璃の音楽スタッフ公式Instagramが3月18日に更新された。5年前に開催したバースデーイベントでの大西の書道作品が話題を集めている。
【写真】「ラブライブ！」人気声優「達筆でびっくり」5年前の写真で丁寧な筆運び披露
投稿では「バースデーイベントの開催が決定したということで」と大西の誕生日当日である5月2日に「大西亜玖璃バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜」の開催が決定したことを報告。「2021.5.2に開催した 大西亜玖璃 Birthdayイベント『本日は誕生日なり！』思い出のお写真」とし、約5年前に撮影された写真を複数枚公開している。
大西の手には「友だち たくさん」「太る」「ライブ かいさい」と丁寧な筆運びでバランスよく書かれた書道作品が掲げられており、「5年前の目標」と説明。また、フルーツがたっぷりとのったタルトを手に笑顔を見せるショットも載せ、「是非、今年のバースデーイベントに遊びに来てくださいね」と締めくくっている。
この投稿は「達筆でびっくり」「字に人柄出てる」「めちゃくちゃ上手い」「綺麗すぎる」「優しい人柄が表れてる」と反響を呼んでいる。
大西は「ラブライブ！」シリーズで、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の上原歩夢役を担当。2025年は「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生したユニット・AiScreamの楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）が大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
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◆大西亜玖璃、5年前のバースデーイベント写真披露
投稿では「バースデーイベントの開催が決定したということで」と大西の誕生日当日である5月2日に「大西亜玖璃バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜」の開催が決定したことを報告。「2021.5.2に開催した 大西亜玖璃 Birthdayイベント『本日は誕生日なり！』思い出のお写真」とし、約5年前に撮影された写真を複数枚公開している。
◆大西亜玖璃の投稿に「達筆でびっくり」と反響
この投稿は「達筆でびっくり」「字に人柄出てる」「めちゃくちゃ上手い」「綺麗すぎる」「優しい人柄が表れてる」と反響を呼んでいる。
大西は「ラブライブ！」シリーズで、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の上原歩夢役を担当。2025年は「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生したユニット・AiScreamの楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）が大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
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