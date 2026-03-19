ハーゲンダッツ、新ミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」登場 甘く香ばしい味わい
【モデルプレス＝2026/03/19】ハーゲンダッツから新ミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」が登場。4月21日より期間限定にて全国で新発売される。
【写真】ハーゲンダッツ、甘く香ばしい「加賀棒ほうじ茶」新ミニカップ登場
石川県金沢市発祥の「加賀棒ほうじ茶」の特長を生かした、甘く香ばしい味わいを存分に楽しめるアイスクリーム。「加賀棒ほうじ茶」は一般的なほうじ茶と異なり、茶葉ではなく茎を焙煎することで、苦みや渋みが少なく、茎ならではの甘みのある旨味と香ばしい香りが楽しめる。
甘く香ばしい加賀棒ほうじ茶に、コクのある北海道産ミルクを合わせたシンプルな設計で、素材本来の旨味をしっかりと感じられる味わいに仕上げられている。ミルクのコクを感じながらもすっきりとした後味で、香り豊かな味わいに包まれる。（modelpress編集部）
商品名：ハーゲンダッツ ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』
発売日：2026年4月21日
販売店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
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【写真】ハーゲンダッツ、甘く香ばしい「加賀棒ほうじ茶」新ミニカップ登場
◆甘く香ばしい加賀棒ほうじ茶
石川県金沢市発祥の「加賀棒ほうじ茶」の特長を生かした、甘く香ばしい味わいを存分に楽しめるアイスクリーム。「加賀棒ほうじ茶」は一般的なほうじ茶と異なり、茶葉ではなく茎を焙煎することで、苦みや渋みが少なく、茎ならではの甘みのある旨味と香ばしい香りが楽しめる。
◆商品概要
商品名：ハーゲンダッツ ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』
発売日：2026年4月21日
販売店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
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