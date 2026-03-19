蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤からの“共演NG”ぶっちゃけ 破局後初共演で赤裸々告白→伊藤が撃沈
テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：15）の公式Xが、19日に更新。同日放送予定の「色々あった同期芸人」の先行ちょい見せ動画が公開となった。
【動画】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤からの“共演NG”ぶっちゃけ
今回は、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラとオズワルド・伊藤俊介が破局後初共演。動画では、イワクラが「オズワルド伊藤くん、4年ほどお付き合いさせていただいたんですが、去年の9月にお別れしまして」と切り出し、伊藤がなんともいえない表情を浮かべていた。
イワクラは続けて「それまで、ずっと共演NGということで。伊藤さんが『付き合っている時に共演しても、おもしろくならねーから』という理由で、ちょっとNGを出されていまして。今回別れて、共演OKということで、どれくらいおもろくしてくれるのかな」と呼びかけると、伊藤はたまらず下を向いて、うなだれ「ちょっと、きょう無理です！」と振り絞るように口にした。
【動画】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤からの“共演NG”ぶっちゃけ
今回は、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラとオズワルド・伊藤俊介が破局後初共演。動画では、イワクラが「オズワルド伊藤くん、4年ほどお付き合いさせていただいたんですが、去年の9月にお別れしまして」と切り出し、伊藤がなんともいえない表情を浮かべていた。
イワクラは続けて「それまで、ずっと共演NGということで。伊藤さんが『付き合っている時に共演しても、おもしろくならねーから』という理由で、ちょっとNGを出されていまして。今回別れて、共演OKということで、どれくらいおもろくしてくれるのかな」と呼びかけると、伊藤はたまらず下を向いて、うなだれ「ちょっと、きょう無理です！」と振り絞るように口にした。