平井伸治・鳥取県知事が１８日の県議会で、少子化対策を巡って小池百合子・東京都知事を念頭に「東京だったらすぐにやるおばさんがいらっしゃるかもしれません」と答弁したことを受け、小池氏は１９日の定例記者会見で、「答えるのもむなしい感じがする。知事自らが先頭に立ってこうした『おじさん発言』をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなるんじゃないでしょうか」と切り返した。

さらに、「トップとして女性に対して色んな思いをどう伝えるかは影響が大きいから、よくご注意なさったほうがよろしいのではないか」と苦言を呈した。

平井氏は１９日夜、読売新聞などの取材に、自身の発言について「おばさんは愛情というか、敬愛の念を込めた言葉。特定の政治家のことをうんぬんするつもりは全くない」と釈明した。「東京の財政状況と鳥取の財政状況は違うから、うちは無理でしょうということで話した。小池さんに向けて出した言葉では全然ない」とも語った。

両氏を巡っては２０１８年１１月、全国知事会議で都市部の財源の地方への配分を議論した際、平井氏が「母の慈愛の心を持って」などと発言した。これに小池氏が「ちゃかすような発言で非常に困惑した。私は母になれなかった。安易な発言に大変傷ついた」と不快感を示し、平井氏が後日、謝罪するコメントを発表した経緯がある。

この日の記者会見では、当時の経緯に絡めて「（平井氏に）東京の税収への敵意のようなものが根底にあるのでは」とする質問もあった。

小池氏は「それも答えるのもむなしい。（財源の）『偏在』と言われるが、基本的に、都が突出して税収があるわけではなく、印象操作をされている。男性も女性もお子さんもお年を召した方も、一体的な共感を得られるような発信が必要だ」と語った。