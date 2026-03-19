平野歩夢の愛車は本格派SUV！

2026年3月5日、ステランティスジャパンは日本でジープ初となる四輪駆動ハイブリッドモデル「Avenger 4xe Hybrid」を発表し、都内で発表会を行いました。

新型モデルのお披露目に加えて、アンバサダーにスノーボーダー／スケートボーダーとして活動する平野歩夢選手が起用されたことも注目を集め、平野選手の愛車にも関心が寄せられています。

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発表会では、平野選手がコルティナ五輪を振り返る場面もあり、競技への思いについて語りました。

その流れでジープについて触れ、「もともと最も好きなブランドで、最初に購入したクルマもジープだった」と明かしています。

さらに、普段乗っている愛車についても紹介され、平野選手が選んだのはジープの本格オフロードSUV「ラングラー」であることが分かりました。

ラングラーは1941年に誕生した元祖ジープの系譜を受け継ぐ象徴的なモデルで、悪路走破性を重視した本格派SUVとして知られています。

具体的な世代は公表されていませんが、現行型であれば2018年秋にフルモデルチェンジされた4代目「JL型」が該当します。

ボディサイズは全長4870mm×全幅1895〜1930mm×全高1845〜1855mmと存在感のあるプロポーションで、丸型ヘッドライトや7スロットグリルといった伝統的なデザインを継承しています。

インテリアには12.3インチの大型タッチスクリーンを備えた最新世代「Uconnect」システムを採用し、クラシックな雰囲気と現代的な操作性を両立しています。

パワートレインは2リッター直列4気筒ターボエンジンに8速ATを組み合わせた4WDシステムを搭載。

日本仕様には設定されていませんが、海外ではV型8気筒エンジンを積む“392”と呼ばれる高性能モデルもラインナップされています。

また、強固なフレーム構造や専用チューニングのサスペンションなど、オフローダーとしての本質も受け継がれています。

ジープ ラングラーの新車価格（税込）は814万円からと案内されており、タフな走りと独自の世界観を求めるユーザーから高い支持を得ています。

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ユーザーからは、「めちゃくちゃ似合う」「雰囲気に合っててカッコいい」「センスある」といった声が寄せられ、好意的な反響が広がっています。

アンバサダーとしての活動とあわせて、平野選手の今後の動きにも引き続き関心が集まりそうです。