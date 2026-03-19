Snow Man 佐久間大介が3月19日、ブランドアンバサダーを務めるペットライン「懐石」の新CM発表とアンバサダー継続の会見に登壇した。

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20年以上続く国産キャットフードブランド「懐石」は、新しくドッグフード「懐石 健美（けんび）」および「懐石 彩膳（さいぜん）」を2026年に発売。佐久間は新ブランドムービー「懐石で、心がつながる、おいしい時間」篇（15秒、30秒）に出演している。

柴犬のうめと一緒に撮影したCMについて、「ワンちゃんのうめちゃんと撮らせていただいて、ねこちゃんとは違ってワシャワシャできるのが楽しかったです。柴犬なのにめちゃくちゃ人懐っこいんですよ。柴犬は（性格が）猫ちゃんっぽいんですけど」と愛猫家ならではの目線で当時を振り返る。

会見の後半ではCMに出演したうめが登場。うめが選んだドックフードの後ろに書かれたお題に佐久間が答えるという企画に挑戦した。「懐石」シリーズを前にソワソワした様子のうめに「待ってね」と優しく声をかける佐久間。うめが「懐石」を実食すると、あまりの食べっぷりに「『頭文字D』（講談社）のヘアピンカーブ曲がるときみたい（笑）」と爆笑。「うめちゃんずっとカメラにお尻向けてる！」と記者に背を向け夢中で食べるうめのお尻を隠す紳士な対応を取っていた。

うめが選んだ質問である「ペットと過ごす一番幸せな時間は？」に対して、「僕がソファーとかで寝っ転がってたり、座ってる時に、僕の胸の上で寝てくる時が一番やっぱり幸せ感じますね。体温が伝わってきて、僕のことがすごく好きっていうのが伝わってくるのがいいですね」と笑顔で答えた。

（文=リアルサウンド編集部）