今すぐ買うべき「巻取り式」充電器。3,206円は安すぎる…
コスパめちゃく高いぞ！
最近人気の巻取り式USB-Cケーブルが備わった充電器。必要な長さで調節できるし、USB-Cケーブル忘れもなくなるしでいいことづくし。
そもそも、必ず一緒に使うアイテムが、これまで分かれていたほうが不便だったわけで…。と考えると、人気の理由も頷けます。シンプルに便利だもん。
そんな便利な巻取り式。今はどれが買いかというと、コレですね。
UGREENの45Wモデル。セールで30％オフになっていて3,206円ですよ！
45W充電器単体でもこのくらいの値段するのに、USB-Cケーブルまで付いてるのはかなりお得度高いかも。
持ち歩く充電器がコレ1つでOK。最大3台の同時充電も
これなにがいいかというと、対応できるシーンがとにかく多いこと。
ポートはUSB-C（巻取り式）／USB-C／USB-Aという万能構成で、USB-Cでの単ポート出力最大45W。
45Wあればスマホの急速充電にも対応できますし、MacBook AirやMacBook Neoなど、省エネPCの充電なら十分なパワーがあるので、PCの充電にも利用OK。
なおかつ、USB-C 2ポート利用時は最大で30W+15Wで分配されるので、別途ケーブルを用意しておけば、省エネPC+スマホの組み合わせなら同時充電もできますね。
3ポート運用だと、巻取り式が30W、USB-CとUSB‐Aがそれぞれ7.5W。画像のようにPCとスマホ、イヤホンの同時充電も（速度は遅いけど）なんとかなりそう。
外出時で急速充電が必要なシーンって意外と少なめなので、荷物の重量や手間、コスパを考えると本当に備えるべき充電器はこれなんじゃない？
え？ 外出時でも急速充電したい？
UGREEN 100W Type-C 充電器 【75CM 巻き取り式】USB-Cケーブル内蔵
4,730円
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100Wモデルも置いておきますね。4,730円です。こちらもやっすぅ！
Source: Amazon（1、2）
UGREEN 当社最小の巻き取り式充電器 45W 急速充電器 3ポート USB-Cケーブル付き
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