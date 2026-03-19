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コスパめちゃく高いぞ！

最近人気の巻取り式USB-Cケーブルが備わった充電器。必要な長さで調節できるし、USB-Cケーブル忘れもなくなるしでいいことづくし。

そもそも、必ず一緒に使うアイテムが、これまで分かれていたほうが不便だったわけで…。と考えると、人気の理由も頷けます。シンプルに便利だもん。

そんな便利な巻取り式。今はどれが買いかというと、コレですね。

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UGREENの45Wモデル。セールで30％オフになっていて3,206円ですよ！

45W充電器単体でもこのくらいの値段するのに、USB-Cケーブルまで付いてるのはかなりお得度高いかも。

持ち歩く充電器がコレ1つでOK。最大3台の同時充電も

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これなにがいいかというと、対応できるシーンがとにかく多いこと。

ポートはUSB-C（巻取り式）／USB-C／USB-Aという万能構成で、USB-Cでの単ポート出力最大45W。

45Wあればスマホの急速充電にも対応できますし、MacBook AirやMacBook Neoなど、省エネPCの充電なら十分なパワーがあるので、PCの充電にも利用OK。

なおかつ、USB-C 2ポート利用時は最大で30W+15Wで分配されるので、別途ケーブルを用意しておけば、省エネPC+スマホの組み合わせなら同時充電もできますね。

3ポート運用だと、巻取り式が30W、USB-CとUSB‐Aがそれぞれ7.5W。画像のようにPCとスマホ、イヤホンの同時充電も（速度は遅いけど）なんとかなりそう。

外出時で急速充電が必要なシーンって意外と少なめなので、荷物の重量や手間、コスパを考えると本当に備えるべき充電器はこれなんじゃない？

え？ 外出時でも急速充電したい？

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100Wモデルも置いておきますね。4,730円です。こちらもやっすぅ！

Source: Amazon（1、2）

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