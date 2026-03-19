スポーツ・ビジネス・ジャーナル」がWBCの“広告枠”に注目

ベネズエラ代表が初の世界一に輝き幕を閉じた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。決勝ラウンドでは連日熱戦が繰り広げられるなか、試合が行われたマイアミのローンデポパークでは日本企業の存在も脚光を浴びた。米メディアが球場の外野フェンス広告に注目し話題を集めている。

米スポーツビジネスメディア「スポーツ・ビジネス・ジャーナル」は公式X（旧ツイッター）で、WBCで目立った日本企業を取り上げた。「日本のブランドがWBCのスポンサーシップを席巻し、マイアミでは外野フェンス広告11枠のうち10枠を占めた」と伝え、外野の“広告枠”は日本企業がほぼ独占状態だったことを明かした。

続けて「伊藤園のような企業は、ショウヘイ・オオタニといったスター選手の存在が追い風となり、この大会を北米進出の足がかりとして活用している」と言及。WBCグローバルパートナーの伊藤園は、大会期間中にドミニカ共和国代表であるフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）とのコラボを実現し、大きな注目を集めた。

今回のWBCは観客動員160万人以上、ソーシャルビューイング22億回以上だと同メディアは紹介。大谷翔平投手（ドジャース）ら、日本を代表する選手が名を連ねた「侍ジャパン」は大会連覇を逃す結果となったが、日本企業にとっては飛躍のきっかけとなったようだ。（Full-Count編集部）