ファミマ、“値段そのまま”増量キャンペーン3．24開催！ 人気商品全14品が45％増量
「ファミリーマート」は、3月24日（火）から、創立45周年を記念し、人気商品を価格据え置きで45％増量するキャンペーンを、全国の店舗で開催する。今回クランクイン！トレンドはメディア向けの企画発表会・試食会に参加し、45％増量された商品を一足先にチェック！ 一部商品の試食レポートと合わせて紹介する。
【写真】ボリューム満点！ 45％増量された人気商品全14種
■8種類が初登場
今回開催される「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」キャンペーンでは、人気商品全14種類が週替わりで登場。今年初登場となる8種類のラインナップには、「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」「助六寿司」「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」「Afternoon Tea 監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」「のびーるチーズのコク旨ピザまん」「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」がそろう。
3月24日（火）からの第1週目には、「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」「スパイシーチキン」「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」「助六寿司」「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」「Afternoon Tea 監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」「のびーるチーズのコク旨ピザまん」「チョコを味わう コーンチョコ」の8商品を販売。
中でも「のびーるチーズのコク旨ピザまん」は、春開催だからこそ挑戦できた温かいメニューだそうで、手のひらサイズのふっくら大きい生地の中からチーズがとろ〜りのびる見た目はたまらない。トマトの旨みがギュッと詰まったソースもたっぷり入っているので、食べる際は具が飛び出ないように要注意だ。
また、もちもちとした食感のクレープ生地で、なめらかな生クリームと、ほろ苦い生チョコレートをたっぷり包んだ「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」は、一口頬張ると甘くとろける味わいが口の中いっぱいに広がる、1日頑張った自分へのご褒美にしたいスイーツだった。
さらに3月31日（火）からの第2弾には、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「天使のチーズケーキ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」の6商品が店頭に並ぶ。
ちなみに、「なぜか45％増量作戦」は「ファミマオンライン」でも開催中。3月19日（木）から4月6日（月）23時00分までの期間限定で、「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」など10商品がお得に楽しめるという。
【写真】ボリューム満点！ 45％増量された人気商品全14種
■8種類が初登場
今回開催される「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」キャンペーンでは、人気商品全14種類が週替わりで登場。今年初登場となる8種類のラインナップには、「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」「助六寿司」「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」「Afternoon Tea 監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」「のびーるチーズのコク旨ピザまん」「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」がそろう。
中でも「のびーるチーズのコク旨ピザまん」は、春開催だからこそ挑戦できた温かいメニューだそうで、手のひらサイズのふっくら大きい生地の中からチーズがとろ〜りのびる見た目はたまらない。トマトの旨みがギュッと詰まったソースもたっぷり入っているので、食べる際は具が飛び出ないように要注意だ。
また、もちもちとした食感のクレープ生地で、なめらかな生クリームと、ほろ苦い生チョコレートをたっぷり包んだ「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」は、一口頬張ると甘くとろける味わいが口の中いっぱいに広がる、1日頑張った自分へのご褒美にしたいスイーツだった。
さらに3月31日（火）からの第2弾には、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「天使のチーズケーキ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」の6商品が店頭に並ぶ。
ちなみに、「なぜか45％増量作戦」は「ファミマオンライン」でも開催中。3月19日（木）から4月6日（月）23時00分までの期間限定で、「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」など10商品がお得に楽しめるという。