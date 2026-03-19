「この時をずっと待っていた」「名前を見つけて泣きそう」約１年９か月ぶり！ 冨安健洋の日本代表復帰にファン歓喜！「おかえりなさい」
日本サッカー協会は３月19日、北中米ワールドカップに向けた英国での国際親善試合に臨む日本代表のメンバーを発表した。
森保一監督が率いるサムライブルーは、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。
今回の招集メンバーに、長期の怪我から復帰した冨安健洋が、2024年６月以来となる約１年９か月ぶりに名を連ね、代表復帰を果たした。
冨安のカムバックに、SNS上では以下のような声が上がっている。
「冨安！！」
「冨安くんの名前を見つけて泣きそう」
「おかえりなさい！」
「冨安復帰！」
「めでたい！」
「代表に冨安がいると安心感が半端ない」
「冨安代表復帰だ！嬉しい！」
「ついにきた！」
「長かった、本当におかえり！」
「冨安が代表復帰はアツすぎる」
「この時をずっと待っていた」
27歳のDFが、再び代表のユニホームに袖を通してプレーする姿を、多くのファンが待ち望んでいる。
なお、招集されたメンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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森保一監督が率いるサムライブルーは、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。
今回の招集メンバーに、長期の怪我から復帰した冨安健洋が、2024年６月以来となる約１年９か月ぶりに名を連ね、代表復帰を果たした。
冨安のカムバックに、SNS上では以下のような声が上がっている。
「冨安くんの名前を見つけて泣きそう」
「おかえりなさい！」
「冨安復帰！」
「めでたい！」
「代表に冨安がいると安心感が半端ない」
「冨安代表復帰だ！嬉しい！」
「ついにきた！」
「長かった、本当におかえり！」
「冨安が代表復帰はアツすぎる」
「この時をずっと待っていた」
27歳のDFが、再び代表のユニホームに袖を通してプレーする姿を、多くのファンが待ち望んでいる。
なお、招集されたメンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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