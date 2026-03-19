「なんでおらんの？」「ちょっと謎だな」森保ジャパンが英国遠征に臨むメンバーを発表！ 復帰が期待された30歳の選外に驚きの声が続出「もう呼ばれないのかな」
日本サッカー協会は３月19日、英国に臨む日本代表メンバー28人を発表した。
森保ジャパンは現地28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と国際親善試合２試合を戦う。
６月に開幕する北中米ワールドカップ前の重要なテストマッチ２連戦のメンバーに、三笘薫や堂安律、鎌田大地ら常連組が選出されたなか、アヤックスの冨安健洋が2024年６月以来、１年９か月ぶりに代表復帰。ドイツで躍動するヴォルフスブルクの塩貝健人は初招集となった。
一方、主将の遠藤航を欠くボランチでは、コンディションの問題などで約１年間、森保ジャパンから遠ざかっている守田英正の復帰が濃厚と思われていたなか、今回は見送りとなった。
これを受けてSNS上ではファンから「なんでおらんの？」「選外はまさか」「守田は呼ばれないかー」「落選だと？」「守田がいない…」「ちょっと謎だな」「もう呼ばれないのかな」といった反響があった。
所属クラブのスポルティングでは調子を上げており、17日のチャンピオンズリーグ・ボデ／グリムト戦では好パフォーマンスを披露していただけに、驚きの声が少なくない。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
森保ジャパンは現地28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と国際親善試合２試合を戦う。
６月に開幕する北中米ワールドカップ前の重要なテストマッチ２連戦のメンバーに、三笘薫や堂安律、鎌田大地ら常連組が選出されたなか、アヤックスの冨安健洋が2024年６月以来、１年９か月ぶりに代表復帰。ドイツで躍動するヴォルフスブルクの塩貝健人は初招集となった。
これを受けてSNS上ではファンから「なんでおらんの？」「選外はまさか」「守田は呼ばれないかー」「落選だと？」「守田がいない…」「ちょっと謎だな」「もう呼ばれないのかな」といった反響があった。
所属クラブのスポルティングでは調子を上げており、17日のチャンピオンズリーグ・ボデ／グリムト戦では好パフォーマンスを披露していただけに、驚きの声が少なくない。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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