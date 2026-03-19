「来た。暴れてこい」19歳でフィールドプレーヤー唯一の“Jリーグ組”！ ロス五輪エース候補のA代表招集に期待の声「プレミアに見つかってしまう」「W杯へ大アピールを！」
日本サッカー協会は３月19日、英国遠征に臨む日本代表メンバーを発表。FC東京の佐藤龍之介が選出された。
19歳のMFは、昨年11月の活動に続く招集で、今回のメンバーではJリーグから唯一のフィールドプレーヤーとなった。
佐藤は2028年ロス五輪世代のエース候補として期待される逸材。昨季は期限付き移籍したファジアーノ岡山でプレーし、チームのJ１残留に貢献するとともに、ベストヤングプレーヤー賞にも輝いた。今季はFC東京に復帰し、さらなる飛躍が期待されるなかでの代表入りとなった。
この発表にSNS上ではファンからも「来た。暴れてこい」「文句なしの結果と選出」「あかん、プレミアに見つかってしまう」「ワールドカップへ大アピールを！」といった期待の声が続々と寄せられている。
森保ジャパンは、３月28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にはロンドンでイングランド代表と対戦。いずれもフィジカルと強度に優れた欧州の強豪であり、ワールドカップ本番を見据えた重要な試金石となる。若き才能・佐藤にとっても、自身の価値を世界に示す絶好の舞台となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
19歳のMFは、昨年11月の活動に続く招集で、今回のメンバーではJリーグから唯一のフィールドプレーヤーとなった。
佐藤は2028年ロス五輪世代のエース候補として期待される逸材。昨季は期限付き移籍したファジアーノ岡山でプレーし、チームのJ１残留に貢献するとともに、ベストヤングプレーヤー賞にも輝いた。今季はFC東京に復帰し、さらなる飛躍が期待されるなかでの代表入りとなった。
この発表にSNS上ではファンからも「来た。暴れてこい」「文句なしの結果と選出」「あかん、プレミアに見つかってしまう」「ワールドカップへ大アピールを！」といった期待の声が続々と寄せられている。
森保ジャパンは、３月28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にはロンドンでイングランド代表と対戦。いずれもフィジカルと強度に優れた欧州の強豪であり、ワールドカップ本番を見据えた重要な試金石となる。若き才能・佐藤にとっても、自身の価値を世界に示す絶好の舞台となりそうだ。
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