女優の芳根京子が１９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた同局の特集ドラマ「有罪、とＡＩは告げた」の取材会に出席した。ドラマはＢＳプレミアム４Ｋで２８日に、ＢＳで５月１６日に放送される。

芳根演じる新人裁判官が、裁判所に試験導入されたＡＩと対峙（たいじ）する社会派エンターテインメント作品。驚くべきスピードで社会に浸透しつつあるＡＩと、それを使う人間のあり方を問う。

主人公の新人裁判官・高遠寺円（こうえんじ・まどか）を演じた芳根は「何とも難しく面白い、不思議な作品。裁判の判決では白黒が付けられない印象。今の時代だからこその作品になった」とあいさつした。

自身はＡＩを積極的に使いこなすことがなく「時代についていけていない」という芳根は「『ヘイ、Ｓｉｒｉ』と言ったら私のスマホは話すんですかね」と苦笑するほど。演じた主人公について「そんなにＡＩに頼る人物ではないのが共感できる。人間にしかできないこともあるよね、という女性」と説明した。

役作りのために、実際の裁判を見に行ったといい「５、６時間見入ってしまった。傍聴が初めてで、のめり込むように見学した」。昼食をテーマにした同局「サラメシ」で裁判所を特集した回も視聴し「まさか（ナレーションを務めた）中井貴一さんのサラメシからこのドラマにつながるなんて。身近ではない職業だからこそ調べた」と振り返った。

これまで殺人犯などを演じてきたが、判事役は初めて。法廷を舞台にした演技に「すごく背筋がピンとした記憶がある」と回想した。作品に関わって「ＡＩはいいところもあれば怖いところもある。うまく使っていけたら強いものになる。共存できたらいいと感じた」と感想を語った。