◆センバツ第１日 ▽１回戦 帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）

史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学が敗れた。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が先発し、最速１４７キロの直球を軸に７回まで無失点投球。だが８回に帝京打線に捕まり、途中降板。７回２／３を投げて５安打４失点（自責０）、９奪三振だった。

末吉は３回まで１安打で毎回の５奪三振と好投。４回は先頭への死球から１死二塁のピンチを背負ったが、得点を与えなかった。最大のピンチは６回。１死から２安打で一、三塁のピンチを背負ったが、４番・木村の初球で帝京が仕掛けたセーフティースクイズをスライダーで空振りさせ、三塁走者をタッチアウトに。その後、木村をスライダーで空振り三振に斬って雄たけびを上げた。続く７回も２死一、三塁とされたが、９番・池田を二飛に打ち取り、左拳を握った。

しかし、８回に味方の失策と四球が絡んで無死満塁。４番・木村は三振に打ち取ったが、続く蔦原に中越えへの逆転二塁打を浴びた。さらに２死二、三塁から四球を与えて降板。２番手・新垣有絃もタイムリーを浴びて、この回４点を失った。打線は粘りを見せて９回に２点を返したが、あと一歩及ばなかった。

試合後、末吉は進路について「今はプロ一本」とＮＰＢに絞っていることを明言。巨人・榑松スカウトディレクターは、「開幕戦にしっかりと合わせてきた印象。去年はどちらかというと“剛”のイメージだったが、今日は“柔”。柔らかさが出て、力感なく投球している印象だった。体も去年より絞れていたし、改めて良い投手だなと思いました」と語った。