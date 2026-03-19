日本サッカー協会は１９日、国際親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。

Ｗ杯メンバー発表前最後の活動で唯一の初招集となったのが、ドイツ１部ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２０）だ。会見で森保一監督は「Ｗ杯に向けてチームを固める最後の活動で試す時期ではないと考えるかもしれないですけど、Ｗ杯で勝つために我々の最大値（が上がる）の可能性があるなら招集させてもらおうと思っています。実際に見て決めることをやりたい」と説明。また今遠征にはケガで遠藤、南野、久保ら主力が欠場となっており「実際にチームを固める作業ができるかと言えばそうではない状態かもしれない。最後に最強のチームになるようにメンバーを選択したい。彼（塩貝）の力量を実際に把握する。全てはＷ杯につながるかなと思います」と話した。

以下が招集メンバー。

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）▼ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、冨安健洋（アヤックス）、安藤智哉（サンクトパウリ）、伊藤洋輝（バイエルン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）▼ＭＦ／ＦＷ伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、佐野航大（ＮＥＣ）、塩貝健人（ウォルフスブルク）、後藤啓介（シントトロイデン）、佐藤龍之介（ＦＣ東京）