3/20開始の良品週間に！愛用20年のプロが推す『無印の美容名品4選』を徹底紹介

食品や生活雑貨から衣類、収納アイテム、家電まで、幅広いラインナップで毎日の暮らしに欠かせない存在の「無印良品」。

そんな「無印良品」を20年以上愛用するムジラー3人に、買ってよかった＆リピ買いしているコスメ・ケア用品を教えてもらいました。定番の人気商品はもちろん、「そんな便利なものがあったんだ！」と思わず使ってみたくなるアイテムまで、リアルな使用感とともにご紹介します！

髪の毛を早く乾かしたいなら、この一枚

のびのびターバンタオル 590円

のびのびターバンタオル 590円

頭にフィットするよう、伸縮性のある糸を使用した輪状のタオル。グレー・スモーキーピンク・ペールグリーン・ブルーの4色展開。

1年以上使っていますがゴムが弱くなって使えない、などもなく想像以上にしっかりした生地で驚いています。お風呂で髪を洗った後これを巻いておくと髪の毛の乾きが早くなるので手放せません。 ななさん

コリや疲れを感じたときの、つよ〜い味方

ほぐしテトラ 490円

ほぐしテトラ 490円

気になる部分の筋肉のコリをほぐし心地よく刺激する、ほぐしテトラ。

握りやすく、マッサージしやすい形状が気に入っています。デスクに置いて仕事しながら頭をほぐしたり、肩を押したりしています。500円以下は安すぎる！ ななさん

人気すぎて売り切れにもなった、冬の乾燥肌にうるおいを与える美容液

発酵導入美容液 50ml 1990円

発酵導入美容液 50ml 1990円

天然由来成分100％のこくのある導入美容液。化粧水の前に使用することで、保湿成分が角質層まで浸透しやすいなめらかな肌に整えます。

何本もリピ買いしています！ お肌がもっちりして、特に乾燥が気になる季節におすすめです。 エナガさん

家族で使い分けもできる、経済的でエコな歯ブラシ

ヘッドが交換できる歯ブラシ 350円

ヘッドが交換できる歯ブラシ 350円

柄を捨てることなく、ヘッドのみをつけ替えることができる歯ブラシ。白、グレー、ブルー、イエローの４色展開。交換用のヘッドは、部分磨き用、レギュラー、ワイドの3種類（各2個入り、290円）。

カラーが4色あるので家族で使い分けできて、さらにヘッドの大きさや毛の硬さも選べる点が気に入っています。毎日のケアが快適になる、シンプルで賢いアイテム。 こはまゆうさん

教えてくれたのはこちらの3人

なな ⌇ 心と時間に余白をつくる暮らし（Instagram：＠nana____ie）

無印収納オタクの整理収納アドバイザー1級。自宅の収納の9割は無印良品。心と時間に余白をつくる暮らしをテーマに、家事を時短できるレトルト食品なども発信中。

エナガ 𖠿 無印良品のある暮らし（Instagram：＠enaga_muji）

学生時代に「無印良品」の文房具と出会い、結婚を機に収納・整理に目覚めて「無印良品」の収納グッズを愛用するように。家の半分は無印良品の商品という愛好家。

こはまゆう｜整理収納アドバイザー無印良品マニア｜滋賀（Instagram：＠sukkiri.kurashi）

整理収納アドバイザー、住宅収納スペシャリストの資格を持ち、家事や育児をらくにする片づけアイディアが人気。無印マニア歴25年。講演やイベントなどでも活躍。