東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【NZ】

実質GDP（第4四半期）06:45

結果 0.2%

予想 0.5% 前回 0.9%（1.1%から修正）（前期比)

結果 1.3%

予想 1.7% 前回 1.1%（1.3%から修正）（前年比)



【豪州】

雇用統計（2月）09:30

結果 4.89万人

予想 2.00万人 前回 2.61万人（1.78万人から修正）（雇用者数)

結果 4.3%

予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)



【日本】

日銀政策金利（3月）11:46

結果 0.75%

予想 0.75% 前回 0.75%



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イスラエルが「サウスパース」への攻撃をこれ以上行わないと約束した

イランがカタールを再度攻撃すれば米国は同ガス田を全面的に爆破する



イランが湾岸諸国のエネルギー施設を「完全に破壊する」と警告

サウジアラビア「必要であればイランに対する軍事行動も排除しない」



【原油市場】

カタールのガス生産施設に甚大な被害、アブダビのガス施設操業停止



【日本】

片山財務相

日銀控え今日は投機筋が動きやすい日、緊張感持って注視

市場を注視している、いかなる時にも万全な対応を取る



日銀金融政策決定会合

今後の中東情勢の展開や原油価格の動向十分注視する必要

中東情勢の緊迫化受けて国際市場では不安定な動きみられる

消費者物価は一旦2%を下回るも原油上昇でプラス幅拡大へ

前回会合に続いて高田委員が据え置きに反対し利上げを主張



【米国】

国防総省がイラン戦争巡り2000億ドルの予算を要求（WP）

イラン戦争で消耗した重要兵器の生産を緊急で増強する



【豪州】

豪中銀半期金融安定報告

米イラン戦争激化による燃料価格高騰に概ね対応できる態勢にある

地政学的緊張の高まりが深刻な国際的ショックに発展する可能性



【NZ】

NZ「影の取締役会」※経済学者ら8人で構成

米イラン戦争による原油高がインフレ緩和を妨げる可能性

インフレを理由にNZ中銀が7月に利上げする可能性を想定

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