１９日に放送されたＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」では、東京・靖国神社から中継。東京の桜の開花宣言を生中継したが、開花した花の数に、リポーターの阿部祐二氏もスタジオも驚きの声が上がった。

この時期の風物詩となった桜の開花宣言中継。靖国神社には阿部リポーターがピンクのスタジャンを来て待機した。

この日は東京も温かくなり、画面越しにも桜が咲いているのは明らか。毎年、数輪の花が咲いているのを必死に職員が探す…というのが恒例だが、スタジオの石井亮次アナは「こうなると何輪と仰るかですよね」といい、野々村友紀子も「かなりの数でしょ？」と興味津々だ。

果たして、職員が発表したのは「６１輪」という数。スタジオでも「６１輪？」と驚きの声が上がった。これをすべて確認したことにも驚きだが、阿部リポーターは「６１でしたね。６１輪というのは記憶にないんですけど。調べて頂きたいが、（毎年）５、６輪の話をしているときに６１。一気に１０倍いきました」とコメント。何年も開花中継に携わっている中でも特殊な光景だったようだ。

阿部リポーターは続けて「ぼくはビックリしたのは、昨日から今日への爆発的な開花。初めて見るものでした。朝来たときに目を疑いました。遠くから見ても白い花びら、確認出来た」とも話し、毎年恒例の力強い「開花発表っ！」宣言を行い、スタジオも拍手が起こっていた。