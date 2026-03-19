平愛梨、Uber Eatsとの出会いと普段の使い方語る プロサッカー選手の夫・長友佑都がいる時は「必ずうなぎ」
タレントの平愛梨が19日、都内で開催されたUber Eats「お店と同じ価格」発表会に登壇。Uber Eatsとの出会いや活用法について語った。
【全身ショット】カワイイ！華やかなドレス姿で登場した平愛梨
平のUber Eatsとの出会いはフランスで3男を出産した時。1食目の病院食が塩コショウで味付けしたパスタだったという。「あんなに頑張ってお産したのに1食目がこれなの…」と感じていたら、近くにいた女性スタッフが「Uberしよう」と声をかけてきたことでUberの存在を知った。帰国するとすでに日本でもUberが展開されており、現在は週2、プロサッカー選手の夫・長友佑都が遠征している時は週4の頻度で利用しているという。
長友がいる時に注文するのは「必ずうなぎ」と明かし、長友が遠征の時は子どもたちがピザやラーメンをリクエストするという家庭でのエピソードを披露した。
また、注文商品が届くまでの時間が把握できるため「パズルのように、『あと20分後なら子どもをお風呂に入れられるな』という風に考えられる」とUberのありがたみを語った。
同取り組みはその名の通り、店舗と同じ価格で注文できる施策。注文時に感じやすい金銭的、心理的なハードルを軽減し、商品代金以外のコストを抑え、より使いやすい利用体験の提供を目指す。
【全身ショット】カワイイ！華やかなドレス姿で登場した平愛梨
平のUber Eatsとの出会いはフランスで3男を出産した時。1食目の病院食が塩コショウで味付けしたパスタだったという。「あんなに頑張ってお産したのに1食目がこれなの…」と感じていたら、近くにいた女性スタッフが「Uberしよう」と声をかけてきたことでUberの存在を知った。帰国するとすでに日本でもUberが展開されており、現在は週2、プロサッカー選手の夫・長友佑都が遠征している時は週4の頻度で利用しているという。
また、注文商品が届くまでの時間が把握できるため「パズルのように、『あと20分後なら子どもをお風呂に入れられるな』という風に考えられる」とUberのありがたみを語った。
同取り組みはその名の通り、店舗と同じ価格で注文できる施策。注文時に感じやすい金銭的、心理的なハードルを軽減し、商品代金以外のコストを抑え、より使いやすい利用体験の提供を目指す。