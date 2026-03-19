「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、ジーエヌアイグループ<2160.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１８日朝に、子会社ジャイア・セラピューティクス＜GYRE＞がＢ型慢性肝炎由来の肝線維症治療薬として開発中の「Ｆ３５１」が、中国国家薬品監督管理局の医薬品評価センター（ＣＤＥ）から優先審査の対象に指定されたと発表した。中国当局による優先審査品目指定は、臨床的価値の高い新薬の開発促進及び承認審査の迅速化を目的に対象となる申請の審査を優先し、必要に応じて評価リソースを追加投入することで審査期間の迅速化を図るもの。ジャイア社では、今回の指定はＮＤＡ（新薬申請）プロセスにおける重要なマイルストーンとしている。



これを受けてＮＤＡ提出への期待感が高まっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS