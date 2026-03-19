冨安健洋が1年9か月ぶりに日本代表復帰! 本大会を前に森保監督が示す信頼「ポテンシャルを考えれば当然」
1年9か月ぶりの日本代表復帰となった。DF冨安健洋(アヤックス)が3月下旬に行われるイングランド遠征のメンバーに選出。2024年6月の北中米ワールドカップアジア2次予選以来の招集になる。
怪我人が続出する日本代表に経験豊富なDFが戻ってきた。森保一監督は同じく復帰したDF伊藤洋輝(バイエルン)と合わせて、メンバー発表会見で「彼らのポテンシャルを考えれば、コンディションがよければ、日本代表に選ばれてW杯の舞台で戦うことは当然あっていいこと」と述べた。
本大会まで3か月のなか、その期間を考慮して招集した。指揮官は「本大会に向けてのコンディションが上がることも想定した。招集がずいぶん間が空いている。もう一回チームコンセプトを、この3月の活動の場で確認すること、本人たちのコンディションがどうなのかを確認する活動にできれば」と考えを語った。
冨安は今冬アヤックスに加入。2月1日のオランダ・エールディビジ第21節・エクセルシオール戦で後半35分からの途中出場で実戦復帰を果たした。最後にピッチに立ったのはアーセナルに所属していた24年10月5日のプレミアリーグ第7節・サウサンプトン戦。約1年4か月ぶりにプレーした。直近では途中出場が3試合続き、今月14日の第27節・スパルタ・ロッテルダム戦で加入後初先発。いずれも左SBでのプレーながら、徐々にコンディションを上げていた。
代表での最後のプレーは24年6月11日の北中米ワールドカップアジア2次予選・シリア戦でのフル出場。本大会を前に、重要なピースが日の丸に帰ってくる。
(取材・文 石川祐介)
怪我人が続出する日本代表に経験豊富なDFが戻ってきた。森保一監督は同じく復帰したDF伊藤洋輝(バイエルン)と合わせて、メンバー発表会見で「彼らのポテンシャルを考えれば、コンディションがよければ、日本代表に選ばれてW杯の舞台で戦うことは当然あっていいこと」と述べた。
冨安は今冬アヤックスに加入。2月1日のオランダ・エールディビジ第21節・エクセルシオール戦で後半35分からの途中出場で実戦復帰を果たした。最後にピッチに立ったのはアーセナルに所属していた24年10月5日のプレミアリーグ第7節・サウサンプトン戦。約1年4か月ぶりにプレーした。直近では途中出場が3試合続き、今月14日の第27節・スパルタ・ロッテルダム戦で加入後初先発。いずれも左SBでのプレーながら、徐々にコンディションを上げていた。
代表での最後のプレーは24年6月11日の北中米ワールドカップアジア2次予選・シリア戦でのフル出場。本大会を前に、重要なピースが日の丸に帰ってくる。
(取材・文 石川祐介)