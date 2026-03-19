俳優の渡辺謙が自身のInstagramを更新し、嵐の二宮和也との2ショットを披露した。

【写真】WBCを盛り上げた渡辺謙と嵐・二宮和也のじゃれ合う2ショット

■渡辺謙と二宮和也の楽しさ、嬉しさが爆発したおちゃめな2ショット

日本・侍ジャパンが二連覇に挑んだ『ワールドベースボールクラシック 2026』は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーの渡辺とスペシャルサポーターを務めた二宮は、1次ラウンドから決勝ラウンドまで、大会の熱狂を最前線で伝え続けた。

渡辺は「World Baseball Classic 2026 素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱くなりました」と感無量の想いを吐露。合わせて、決勝の地、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで撮影された写真が複数枚公開された。1枚目は、二宮を背後から捕まえてはしゃいでいるような2ショットだ。童心に帰ったようなふたりの無邪気な笑顔が印象的だ。続けて、元プロ野球選手の高橋由伸、上原浩治との4ショット（2枚目）、前回大会において侍ジャパンメンバーとして戦ったセントルイス・カージナルス所属のラーズ・ヌートバー選手との2ショット（4枚目）を披露。さらに、観客として駆けつけていた出川哲朗、ずんの飯尾和樹、ロッチの中岡創一らとの交流（5枚目）も公開した。

そして、「不慣れな進行にスタッフの皆さん対応ありがとうございました。スポーツの枠を超えてエンタテインメントまで高めようとトライしたNetflixに参加出来たこと誇りに思います。改めて 参加した全選手、チームの皆さん、本当にお疲れ様でした。野球ファンの1人として、感動をありがとうございました。 謙」とスタッフへの感謝と共に、全てを終えた感想も綴った。

SNSでは「硫黄島コンビ最高でした！」「少年のような笑顔」「おふたりとも楽しそうで何よりです」「めちゃくちゃ楽しそう」「また映像作品での共演もお待ちしてます！」と様々なコメントが寄せられていた。

■二宮和也「また野球というのがより一層深いものとなりました」

二宮も自身のXを更新。「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と紙吹雪が舞うスタジアムの写真を添えて報告。

続けて「ただ、拙いMCになってしまった事は申し訳ありません 精進します！！！」と、大役を終えてなおストイックな姿勢を示した。「そして日本チームの皆様には改めてお疲れ様でしたとお伝えしたいです。そしてゲストで来てくださった豪華すぎる皆々様！色々と教えてくださりありがとうございます」と共に大会を盛り上げた豪華なゲスト陣へ感謝を伝えると同時に「また野球というのがより一層深いものとなりました」と野球ファンとして思いを吐露した。さらに「そしていつかどこで糸井さんとお疲れ様タッチしなきゃです笑」と解説を務めた元プロ野球選手の糸井嘉男へのメッセージも送った。

この投稿を糸井嘉男が引用RP。「WBCが終わり、少しさみしいですがご一緒できた事、野球を伝えてくれた事 コンサート真っ最中やのに、とても感謝です まだまだこの物語の続きはあります！ なので心の中でお疲れ様タッチ」と返信した。

■アンバサダー＆スペシャルサポーターとしてWBCを盛り上げた渡辺謙と二宮和也

大会開幕に先駆け、アンバサダーとスペシャルサポーターに就任した際にも、ふたりの固い結束が示されていた。渡辺は「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーを務めさせて頂きます。野球ファンの一人として、侍ジャパンを熱くサポート出来ればと思っています。決勝までしっかり見届けます。行くぞマイアミ!!」と熱い意気込みとともに二宮の肩に手をかけた2ショットを披露していた。