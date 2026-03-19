Snow Manの佐久間大介と中本悠太（YUTA／NCT）が韓国の総合エンターテインメント企業「BY4M」公式Xに登場。ダンスやアクションを披露した動画が公開されている。

【動画】佐久間大介のロボットダンス／佐久間大介＆中本悠太のTWS「OVERDRIVE」ダンス

佐久間と中本は公開中の映画『スペシャルズ』で共演。本作は3月13日から韓国でも公開されており、佐久間と中本は3月14・15日に行われた韓国での舞台挨拶にも登壇した。

■中本は銃を撃ちまくるアクションを披露

投稿には、韓国語で「殺し屋ダンスチャレンジ」と書かれており、佐久間は華麗なロボットダンスを披露。最後は顔を傾けて満面の笑顔でダブルピース。

中本は、クールに激しく銃を撃ちまくるアクションを見せ、最後は銃口をフッと吹くようなセクシーなジェスチャーを披露している。

最後はふたりで笑顔で、両手を広げて体を斜めに傾ける決めポーズをして締め括った。

ファンからは「キレッキレでかっこいい」「よくわかんないぐらい上手い」「ずっと見てたい」「最後の笑顔がかわいすぎる」などの声があがっている。

また、佐久間と中本がTWS「OVERDRIVE」をダンスする動画も公開。腕を組んで向き合ったふたりが肩を揺らし、次は背中合わせで肩を揺らし、さらに両手を上下に動かし、おしりをフリフリしながら、最後は人差し指を合わせカメラ目線する。楽しさのあまり零れた笑い声まで収められている。

コメント欄には「ふたりともかっこいい」「ダンスかわいい」「ゆたさく楽しそう」などといった声が続々と到着している。

■息の合った決めポーズまで見逃せない佐久間＆中本の動画

■佐久間と中本の笑い声も聞こえるTWS「OVERDRIVE」ダンス