ＵＥＸ <9888> [東証Ｓ] が3月19日後場(14:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の10億～13億円→11.8億円に修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の6億～7億円→6億円に修正した。



同時に、従来未定としていた今期の年間配当は22円(前期は40円)実施する方針とした。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の連結業績につきましては、ステンレス鋼その他金属材料の販売事業において需要低迷により市中の在庫調整が長期化しており売上高は公表している範囲の下限値を下回る見込みですが、営業利益、経常利益は売上総利益率の高いエンジニアリング事業の好調などにより概ね予想通りとなる見込みとなりました。親会社株主に帰属する当期純利益は下限値となる見込みとなりました。



当社は、競争力を維持し成長を促進させるために必要な資金や有利子負債削減など財務体質の改善を図るための資金を内部留保として確保していくことを前提に、株主に対し当該期の連結業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。利益配分の指標としては、DOE(自己資本配当率)1.0％以上としたうえで、連結配当性向35～40％を目安としております。 令和8年3月期の期末配当につきましては、当期の連結業績見込みを踏まえ1株当たり7円とすることといたしました。また、年間配当金はすでに実施済みの第２四半期末配当金15円と合わせて22円となります。 なお、本件は6月に開催予定の第72回定時株主総会の決議をもって正式に決定、実施する予定であります。※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した結果であり、実際の業績は各種要因の変化によって変動する可能性があります。

