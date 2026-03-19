18日（水）、SV.LEAGUE WOMEN （SVリーグ女子）のアランマーレ山形はアウトサイドヒッターの前田美紅（27）の退団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

長野県出身の前田は、岐阜協立大学卒業後、2021年に当時 V.LEAGUEDIVISION2 WOMEN（V2女子）に所属していたA山形に入団。V2女子優勝やV1昇格に貢献するなど、チームの成長を支えてきた。今季は現在までSVリーグ女子28試合でベンチ入り、42得点をあげている。

前田はクラブを通じてコメントをしている。

「この度、アランマーレ山形を退団することを決断しました。これまでたくさんの方々に支えられながらこのアランマーレ山形でバレーボールができました。苦しい時も嬉しい時も一緒に戦ったチームの仲間、スタッフ、勝っても負けても背中を押してくださる心強いshipmateの皆さま。アランマーレ山形を支えてくださるパートナー企業の皆さま、関係者の皆さま本当にありがとうございました。アランマーレという『愛されるチーム』『善くて強いチーム』でバレーボールができたこと、とても幸せです。試合はまだ続きます。最後までアランマーレらしく、自分らしく戦います。引き続き応援よろしくお願いします」