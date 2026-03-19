フジテレビが3月9日、4月改編のコンテンツラインナップ発表会を開催し、ゴールデン・プライムタイムは40％を超える内容が改編されることがわかった。さらに、火曜日は早朝から夜まで16時間の連続生放送がおこなわれることもわかり、注目されている。

「火曜の夜19時から21時に、メイプル超合金のカズレーザーさんとニューヨークによる生放送のバラエティ番組『超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜』がスタートします。これにより、火曜日は早朝の『めざましテレビ全部見せ』から『めざましテレビ』『ノンストップ！』『Live News days』『ぽかぽか』『旬感LIVE とれたてっ！』『Live News イット！』『超調査チューズデイ』と、生放送番組が続く形となります」（スポーツ紙記者）

フジテレビの夏の名物番組『27時間テレビ』を彷彿とさせる、長時間の生放送に対し、Xでは冷めた声も聞かれる。

《別に視聴者は生放送を観たいワケではないのにな、ホントズレまくってるわな》

《めざましとノンストップ拡大するとかゴールデンに生放送2時間やるってフジテレビ本当に金ないんだな…とも思う》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「朝の時間帯は、これまで放送されてきた『サン！シャイン』が終了する枠を、前後の『めざましテレビ』と『ノンストップ！』の放送時間を拡大する形で埋めています。この時間枠拡大が、コンテンツの充実よりも“引き伸ばし”の印象を視聴者に与え、予算不足のように感じさせてしまっているようです」

もちろんニュース番組などの場合、生放送によってまさに“生”の情報を届けられる利点があるが、新番組『超調査チューズデイ』についてはどうだろうか。

「番組ウェブサイトの『放送内容詳細』には《視聴者が今一番知りたい“毎週ホットな話題”を番組ならではの切り口で超調査！ “最もアツく”そして“ワクワク”する2時間生放送のバラエティー番組をお届けします！》とあり、バラエティ番組と情報番組、どっちつかずの印象です。《生放送の特性を生かしながら》ともありますが、ゴールデンタイムのバラエティがどれだけ臨機応変に生の情報を反映できるのか、という疑問もあります」（同前）

フジテレビとしては“変化”を強調しているが、16時間の生放送は視聴者にどれだけ変化を起こせるのか。