Nikoんが楽曲提供した新曲「Tokey-Dokey」が、中京テレビ・日本テレビ系全国ネットドラマ『鬼女の棲む家』の主題歌に決定した。

ドラマ『鬼女の棲む家』は、何気ない日常の裏で匿名の暴力が渦巻く“現代の闇”を描いた、完全オリジナルのサイコサスペンス。家庭を支える平凡な主婦でありながら、裏ではSNS上で巧みに個人情報を特定し、標的を炎上と破滅へと導く“鬼女”として暗躍してきた主人公・星野明香里が、ある日届いた謎の人物 “ヒイラギ” からの「炎上させてほしい人間がいる」というDMをきっかけに、想像もしなかった危険へ巻き込まれていく。

主人公・明香里を演じるのは、日本テレビ系ドラマではおよそ30年ぶりの主演となる石田ひかり。娘・咲良役には熊井戸花、息子・歩夢役には三浦綺羅、夫・透役には竹財輝之助決定の出演が決定している。

表では温かい星野家の家族として寄り添いながら、裏で少しずつ平凡な日常に綻びが生まれていく過程を繊細に描き出す。正義と狂気が反転し、誰もが“加害者”にも“被害者”にもなり得るSNS社会。匿名の闇に取り憑かれた主婦が、どうなっていくのか──。予測不能の心理バトルが展開する、緊迫のサスペンスドラマとなっている。

なお、hitomiとNikoんは、昨日までツーマンで東名阪ツアーを回っており、そのファイナルであった東京公演にて、同曲がドラマの主題歌に決まったことが、hitomiのMCで告げられ、ファンからは歓喜の声が上がっていた。

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・hitomi コメント

今回、主題歌を

担当させて頂くことになりました

hitomiです。

“ときどき

愛してから死にたいって”

そんな呟きから

はじまるこの歌詞ですが

愛って簡単じゃない

だけど、信じたい

そんな気持ちを込めて

作りました。

SNSで傷つく事

顔がわからないから

より強く悪意がわいたり

そんな複雑さの時代に生きている

私たちだけど…

愛を忘れないように

正義ばかりが

傷つかないように…

優しさばかりが葬られぬ

ように…

現代でまっすぐ

生きる事の難しさを

このドラマは

描かれているのかな？って

想像しました。

この曲とドラマがどのように

リンクしていくのか

今から私自身楽しみです。

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【リリース情報】

Re:light Project 第2弾 「体温（蹲）」配信中

各配信リンク：https://hitomi.lnk.to/taion_re-light Re:light Project 第1弾 「there is…（LOVE）」配信中

Re:written by 伴都美子（Do As Inifinity）

各配信リンク：https://hitomi.lnk.to/there-is…_re-light

Lip Sync Video：https://youtu.be/XwGCc6BfhQ8

【ライブ情報】

＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞

2026年3月28日(土) / 東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

17:00 開場 / 17:30 開演

チケット（指定席・グッズ付きは全てソールドアウト）：

通常スタンディング：9,500円（別途ドリンク代）

【ローソンチケット】 https://l-tike.com/hitomi/

【チケットぴあ】 https://w.pia.jp/t/hitomi/

【イープラス】https://eplus.jp/hitomi2026/ ＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026 FINAL公演＞

2026年3月18日(水) / 東京都・新代田 LIVE HOUSE FEVER

18:00 開場 / 19:00 開演

出演者：hitomi（BAND SET）、Nikoん

チケット：3,900円（別途ドリンク代）

【ローソンチケット】https://l-tike.com/hitomi-nikon/

【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/hitomi-nikon-o/

【イープラス】https://eplus.jp/hitomi_niko-n/

※ 3/28(土)に東京・渋谷/duo MUSIC EXCHANGEで開催されるhitomiのワンマン公演、あるいは、3/21(土)に東京・渋谷/O-EASTで開催されるNikoんのワンマン公演、いずれかのチケットをお持ちの方は、当日、会場にて1,000円キャッシュバック