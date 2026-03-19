不在の選手たちをまとめる

日本サッカー協会（JFA）は3月19日、英国遠征に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバーを発表した。

今回の英国遠征では、負傷の影響もありMF久保建英（レアル・ソシエダ）、MF遠藤航（リバプール）らが選外となった。

今回発表されたメンバーでは主力組の久保、遠藤らが負傷のため選外に。MF守田英正は所属するスポルティングで、直近のUEFAチャンピオンズリーグに出場していたが、メンバー外となった。

そして、2月にハムストリングを負傷したFW浅野拓磨（マジョルカ）、昨シーズンに左膝前十字靭帯断裂の負傷を負ったDF町田浩樹（ホッフェンハイム）、MF南野拓実（ASモナコ）は引き続き選外となっている。

J1のFC東京でプレーする39歳のDF長友佑都は14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右ハムストリング肉離れと診断されたため不在に。DF板倉滉（アヤックス）も選外になった。

そのほか、欧州で活躍するGK小久保玲央ブライアン、GK野澤大志ブランドン、MF北野颯太、FW古橋亨悟らが招集されなかった。

それでも、負傷から復帰したGK鈴木彩艶（パルマ）、DF伊藤洋輝（バイエルン）、MF三笘薫（ブライトン）といった主力組がメンバーに復帰。DF冨安健洋（アヤックス）も約1年9か月ぶりに復帰を果たしている。（FOOTBALL ZONE編集部）