シャワーも着替えも「快活」で！

エイチ・アイ・エス（HIS）は2026年3月17日、複合カフェの「快活CLUB」を運営する快活フロンティア（神奈川県横浜市）とコラボレーションした夜行バスのオプションサービス「快活CLUB旅支度パック（3時間）」を発売すると発表しました。

【何時間＆どこまでイケる？】これが「高速バスに関するアンケート」の結果です

夜行バスは飛行機や新幹線に比べ割安で、移動中は車内で仮眠できるなどのメリットがある一方、早朝到着の場合は目的のイベントなどまでに空き時間ができる、降車後に身支度の場所に困るなどのデメリットもあります。他方、快活CLUBではインターネットや漫画、飲食品が鍵付きの完全個室で楽しめるほか、店舗にはシャワールームなども設置されています。

そこで両社は今回初めて連携し、夜行バス利用者が早朝の空き時間に快活CLUBで着替えや身支度、休息を3時間1500円で取れるオプションサービスをHISから試験的に販売します。オプションを購入できるのは東京・名古屋・大阪の一部地域へ到着する夜行バスの利用者で、また快活CLUBについても同地域の一部店舗のみが利用対象となります。

本プランの発売は2026年3月23日（月）からで、価格は1人1500円（税込）です。予約申し込みはHISの高速バス予約サイト限定となります。HISは本サービスについて、「バス移動に加え、次の目的までの空いた時間を身支度のお時間としてご利用いただけることにより、旅の質を上げ、より充実した時間を過ごしていただけます」とコメントしています。