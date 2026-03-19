品川プリンスホテルは、「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜＆いちご〜」を3月1日から4月15日まで販売する。

お花見を現代的に再解釈し、いちごの香りをまとわせた鶏肉のシュプレームや桜の花と筍のメリメロ ホタルイカなどのセイボリー、桜香るミニハンバーガー、桜のヴェリーヌや桜といちごのモンブランタルトなどのデザート、選べるグランデセールなどで構成した。グランデセールは、カスタードフランにいちごソルベを添えた「いちごとフランのマリアージュ」、お花見の情景をグラスの中で表現した「お花見パフェ」、飴細工や桜パウダー、花びらのように配したいちごで咲きこぼれる桜を演出した「サントノーレ ロゼ」（ラグジュアリーのみ）の3種類から選べる。ドリンクは、セイロンティーをベースにチェリーの実をブレンドした紅茶や春先に花を咲かせるハーブとラズベリーを組み合わせたフルーツティーなど各種をフリーフローで提供する。

場所はメインタワー39階レストラン「DINING ＆ BAR TABLE 9 TOKYO」。料金はシグネチャーが6,800円、ラグジュアリーが8,300円。税込、サービス料別。