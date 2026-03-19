全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・御茶ノ水のラーメン店『ラーメン大至（だいし）』です。

飲んだらフルボディ、王道の見た目に潜む非凡な旨み

コンセプトは“普通のラーメンの最高峰”。奇をてらうことなく、誰もが親しみを感じるような味わい――店主自身が子どもの頃に食べていた昔懐かしいラーメンの味を、18年間ブレることなく作り続けてきた。店を構えた2007年当時は濃厚な豚骨魚介が全盛の時代だったことからも、本気ぶりが伝わってくる。

ラーメン930円

『ラーメン大至（だいし）』ラーメン 930円 魚介はサポート役。力強い鶏の風味と醤油の香りに心を奪われる

スープの構成は鶏、豚、野菜、魚介。材料も見た目も至って王道ながら、ひと口啜ればその濃密な味わいに度肝を抜かれる。秘密は炊き方。

「強火でぐらぐら白濁させ、しっかり素材の旨みを引き出してから鶏の挽き肉を加えています」。

こうすることでスープの濁りと雑味を取り除けるほか、肉の旨みも重なって一石二鳥。一見“普通”の『大至』の一杯には、店主の矜持と技、素材の旨みが濃縮されている。

『ラーメン大至（だいし）』店主 柳崎一紀さん

店主：柳崎一紀さん（※崎の字は本来、たつさき）「クワイ入りのワンタンもおすすめです」

『ラーメン大至（だいし）』

御茶ノ水『ラーメン大至（だいし）』

［店名］『ラーメン大至（だいし）』

［住所］東京都文京区湯島2-1-2

［電話］03-3813-1080

［営業時間］11時〜15時、17時〜20時45分

［休日］日・月・祝、土の夜

［交通］JR中央線御茶ノ水駅聖橋口から徒歩6分

撮影／小澤晶子、取材／松井さおり

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品味噌ラーメンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】見た目は普通でも味は普通じゃない！ 店主のこだわりたっぷりの絶品醤油ラーメン（6枚）