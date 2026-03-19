「私たちは懸命に戦った」フィリピンの女子W杯出場に大きく貢献。２アシストのガイが満面の笑み「言葉では言い表わせないほど嬉しい」【女子アジア杯】

「私たちは懸命に戦った」フィリピンの女子W杯出場に大きく貢献。２アシストのガイが満面の笑み「言葉では言い表わせないほど嬉しい」【女子アジア杯】