高城れに、「芸能界でいうと黒柳徹子さんかあなた」占い師からの言葉明かす
アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れに（32）が、18日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして出演。占い師から言われた言葉を紹介した。
【写真あり】「絶位領域の展開がエグい」“超ミニ”で太もも全開の高城れに
この日は「ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP」と題し、睡眠論争を展開。ショートスリーパーとして出演した高城は、休日の睡眠時間は「2時間くらい」と説明し、「休みの日こそ自分の時間を大事にしたいし、みんなが寝てる時間に『この世界を満喫したい』っていう優越感に浸りたいんです」と語った。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「泥のように眠ることはないの？」と聞かれ「あんまりなくて…」と返答。また、過去に占い師に「あなたは“三重”生命線がある」「なかなかこの手相を持つ人はいない」と言われ、「芸能界でいうと黒柳徹子さんかあなた」という結果を紹介。「この言葉を信じて…」と語った。
【写真あり】「絶位領域の展開がエグい」“超ミニ”で太もも全開の高城れに
この日は「ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP」と題し、睡眠論争を展開。ショートスリーパーとして出演した高城は、休日の睡眠時間は「2時間くらい」と説明し、「休みの日こそ自分の時間を大事にしたいし、みんなが寝てる時間に『この世界を満喫したい』っていう優越感に浸りたいんです」と語った。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「泥のように眠ることはないの？」と聞かれ「あんまりなくて…」と返答。また、過去に占い師に「あなたは“三重”生命線がある」「なかなかこの手相を持つ人はいない」と言われ、「芸能界でいうと黒柳徹子さんかあなた」という結果を紹介。「この言葉を信じて…」と語った。