日本サッカー協会（JFA）は19日、英国遠征に臨むサッカー日本代表メンバー28人を発表した。森保一監督が会見に出席し、初招集のFW塩貝健人(20＝ボルフスブルク)に言及した。

森保監督は塩貝の初招集を含む今回の選手選考について、「チームを固める最後の活動になるかもしれない。試す時期ではないと考える方もいるかとは思いますが、やはりW杯で勝つために我々の最大値の可能性を考えられる選手であれば招集した方がいい。実際に見て決めていくということをやりたかった」と説明した。

続けて、W杯開幕前最後の海外遠征という今回のタイミングで塩貝を初招集した理由については、「もっと早く招集してもよかった。NECでプレーしている時もハードワークや得点でチームに貢献していたので、何度か招集も考えていた」とし、「W杯開幕のギリギリまで、力を見せている選手に対しては我々自身がチャレンジしたい。W杯で勝つ可能性を上げるために活動するという意味でも招集させてもらいました」と強調した。

ロサンゼルス五輪世代の塩貝は、慶大在学中の24年から特別指定選手として横浜Mでプレー。同年同8月にNECナイメヘンに移籍した。今年1月にドイツ1部ボルフスブルクに加入し、“ステップアップ”を果たした。

日本は3月28日（日本時間29日）にスコットランド代表と、31日（日本時間4月1日）にイングランド代表と対戦する。

FIFAランキング38位のスコットランド、同4位のイングランドはともに今夏のW杯北中米大会に出場する。スコットランドはブラジル、モロッコ、ハイチとのC組、優勝候補の一角と目されるイングランドはクロアチア、ガーナ、パナマとのL組に入っている。