IVE・イソ、スラリと伸びる“脚線美”に視線集中！天使の笑顔でイベント会場を彩る

IVEのイソが、天使のように愛らしいビジュアルを披露した。

3月19日、イソはソウル・龍山（ヨンサン）区で開催されたファッションブランド「Maje（マージュ）」のイベントに出席した。

【写真】顔は赤ちゃんなのに…イソの「女神スタイル」

イソは、ホワイトのニットカーディガンにブラックのフレアミニスカートを合わせたガーリーなスタイリングで登場。ミニスカートからはスラリと伸びる美脚を披露し、会場の視線を集めた。

また、ラブリーな笑顔でカメラサービスに応じるなど、彼女ならではのキュートな愛嬌を振りまき、現場の雰囲気を華やかに彩った。

（写真提供＝OSEN）イソ

（写真提供＝OSEN）イソ

なお、イソが所属するIVEは3月21日・22日の2日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナでファンコンサート「DIVE into IVE」を開催し、ファンと特別な時間を過ごす予定だ。

◇イソ プロフィール

2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを購入しようとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。