IVE・イソ、スラリと伸びる“脚線美”に視線集中！天使の笑顔でイベント会場を彩る
IVEのイソが、天使のように愛らしいビジュアルを披露した。
3月19日、イソはソウル・龍山（ヨンサン）区で開催されたファッションブランド「Maje（マージュ）」のイベントに出席した。
イソは、ホワイトのニットカーディガンにブラックのフレアミニスカートを合わせたガーリーなスタイリングで登場。ミニスカートからはスラリと伸びる美脚を披露し、会場の視線を集めた。
また、ラブリーな笑顔でカメラサービスに応じるなど、彼女ならではのキュートな愛嬌を振りまき、現場の雰囲気を華やかに彩った。
なお、イソが所属するIVEは3月21日・22日の2日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナでファンコンサート「DIVE into IVE」を開催し、ファンと特別な時間を過ごす予定だ。
◇イソ プロフィール
2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを購入しようとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。