ハッピーセットにドラえもん登場、水遊びOKのおもちゃなど全6種【マクドナルド】

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は3月20日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「ドラえもん」のおもちゃ第1弾の提供を開始する。

第1弾の提供期間は3月26日までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。

今回のハッピーセット「ドラえもん」は、2月27日から公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした全6種類のおもちゃを展開。映画に登場する「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などを題材に、水遊びやお風呂遊びが楽しめる仕掛け付きのおもちゃを中心にラインアップする。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』KV

〈ハッピーセット「ドラえもん」第1弾（3月20日〜3月26日）〉

◆くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー

映画に登場する「水中バギー」とドラえもんのバギーカーのおもちゃ。ドラえもんの首の向きを左右や正面に変えることで、進む方向が変化する。

【おもちゃ全6種の画像はこちら】ハッピーセット「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」など

◆おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー

ひみつ道具「オイシーン貝」をモチーフにしたおもちゃ。水中に入れて取り出し、貝の上部の穴を指で押さえると水が止まり、離すとシャワーのように水が流れ出る仕掛け。

◆みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー

ドラえもんたちのパーツを滑らせて遊ぶスライダー型のおもちゃ。上から水を注ぐと滑りやすくなり、角度を変えて遊ぶことも可能。水なしでも楽しめる。

〈ハッピーセット「ドラえもん」第2弾（3月27日〜4月2日）〉

◆ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア

「どこでもドア」をモチーフにしたおもちゃ。ドアを開閉すると、中のイラストが切り替わり、冒険シーンを楽しめる。

◆めざせ水面！ドラえもんとタケコプター

水中に沈めて手を離すと、タケコプターで飛ぶように水面へ浮かび上がるおもちゃ。バランスを取りながら浮かべて遊べる。

【ハッピーセット「ドラえもん」おもちゃ全6種の画像はこちら】

◆みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい

ドラえもんやのび太たちが描かれたディスクと、ケース、ポイのセット。水に浮かべたディスクをすくい、「カメレオンぼうし」の上に乗せて遊ぶ。

4月3日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種類の中からいずれか1つを配布する。品切れの場合は過去のおもちゃなどを提供する場合がある。いずれも種類は選べない。

〈ハッピーセットとは〉

「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニュー。メイン、サイド、ドリンクに、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）を組み合わせて楽しめる。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

ハッピーセット

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