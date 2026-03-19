日本プロ野球機構（ＮＰＢ）と日本プロ野球選手会の事務折衝が１９日、都内で行われ、今年のクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式について優勝チームのアドバンテージを従来の１勝から条件付きで２勝に拡大すると発表した。

現在は６戦４勝制で、リーグ優勝したチームに１勝のアドバンテージが与えられている。だが、勝率が５割未満のチームや首位に１０ゲーム差以上離されたチームが最終ステージに進出した場合、１位球団のアドバンテージを２勝に増やし、さらに方式が４戦先勝から最大７試合の５戦先勝に変更される。ＮＰＢの中村勝彦事務局長は「リーグ優勝の重みというのはこれによって尊重されるのかなと思っていますし、日本一の権威を毀損（きそん）しないことにつながるのではないかということで、こういったルールにしております」と説明した。

セ・リーグでは昨季阪神が２位に１３差をつけて優勝したが、アドバンテージは１勝のみ。選手の中にも「不公平感」を訴える意見が多く出ており、議論が深まった。１月１９日の１２球団による実行委員会で変更を決定し、同２０日には１２球団監督会議でＮＰＢから説明が行われていた。選手会にも同２１日に案を提示し、理解を求めていた。選手へも周知する時間を設けていたため、この日の発表となった。