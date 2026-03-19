日本サッカー協会は１９日、英国遠征に臨む森保ジャパンのメンバーを発表した。２６年北中米Ｗ杯（６月開幕）のメンバー選考を見据えた“最終選考”の場として、スコットランド（日本時間２９日午前２時）、イングランド（同４月１日午前３時４５分）と対戦する。

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長期離脱中のＭＦ遠藤航、ＭＦ南野拓実、ＤＦ町田浩樹は招集外。５月下旬に実施見通しのＷ杯メンバー発表で吉報を待つ形となる。

この日肉離れが発表がされたＤＦ長友佑都やＭＦ久保建英も、負傷を抱える中での選外となった。

初招集はオランダからドイツにステップアップを果たしたＦＷ塩貝健人の１人のみ。１７日の欧州ＣＬ決勝トーナメント１回戦に出場したＭＦ守田英正は代表復帰を逃した。

【主な選外選手】

◆ＧＫ小久保玲央ブライアン、野澤大志ブランドン

◆ＤＦ長友佑都、町田浩樹、板倉滉、高井幸大、望月ヘンリー海輝

◆ＭＦ／ＦＷ遠藤航、守田英正、南野拓実、相馬勇紀、久保建英、北野颯太

【招集メンバー】

▼ＧＫ

早川友基（鹿島）

大迫敬介（広島）

鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ

谷口彰悟（シントトロイデン）

渡辺剛（フェイエノールト）

冨安健洋（アヤックス）

安藤智哉（サンクトパウリ）

伊藤洋輝（バイエルン）

瀬古歩夢（ルアーブル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ

伊東純也（ゲンク）

鎌田大地（クリスタルパレス）

三笘薫（ブライトン）

小川航基（ＮＥＣ）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ）

町野修斗（ボルシアＭＧ）

中村敬斗（Ｓランス）

佐野海舟（マインツ）

鈴木唯人（フライブルク）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）

佐野航大（ＮＥＣ）

塩貝健人（ウォルフスブルク）

後藤啓介（シントトロイデン）

佐藤龍之介（ＦＣ東京）