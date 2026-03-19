【主な選外選手】ＭＦ守田英正、ＭＦ遠藤航、ＤＦ板倉滉が外れる…離脱中のＭＦ久保建英らも“最終選考”サッカー日本代表英国遠征メンバー
日本サッカー協会は１９日、英国遠征に臨む森保ジャパンのメンバーを発表した。２６年北中米Ｗ杯（６月開幕）のメンバー選考を見据えた“最終選考”の場として、スコットランド（日本時間２９日午前２時）、イングランド（同４月１日午前３時４５分）と対戦する。
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長期離脱中のＭＦ遠藤航、ＭＦ南野拓実、ＤＦ町田浩樹は招集外。５月下旬に実施見通しのＷ杯メンバー発表で吉報を待つ形となる。
この日肉離れが発表がされたＤＦ長友佑都やＭＦ久保建英も、負傷を抱える中での選外となった。
初招集はオランダからドイツにステップアップを果たしたＦＷ塩貝健人の１人のみ。１７日の欧州ＣＬ決勝トーナメント１回戦に出場したＭＦ守田英正は代表復帰を逃した。
【主な選外選手】
◆ＧＫ小久保玲央ブライアン、野澤大志ブランドン
◆ＤＦ長友佑都、町田浩樹、板倉滉、高井幸大、望月ヘンリー海輝
◆ＭＦ／ＦＷ遠藤航、守田英正、南野拓実、相馬勇紀、久保建英、北野颯太
【招集メンバー】
▼ＧＫ
早川友基（鹿島）
大迫敬介（広島）
鈴木彩艶（パルマ）
▼ＤＦ
谷口彰悟（シントトロイデン）
渡辺剛（フェイエノールト）
冨安健洋（アヤックス）
安藤智哉（サンクトパウリ）
伊藤洋輝（バイエルン）
瀬古歩夢（ルアーブル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
▼ＭＦ／ＦＷ
伊東純也（ゲンク）
鎌田大地（クリスタルパレス）
三笘薫（ブライトン）
小川航基（ＮＥＣ）
前田大然（セルティック）
堂安律（フランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ）
町野修斗（ボルシアＭＧ）
中村敬斗（Ｓランス）
佐野海舟（マインツ）
鈴木唯人（フライブルク）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
佐野航大（ＮＥＣ）
塩貝健人（ウォルフスブルク）
後藤啓介（シントトロイデン）
佐藤龍之介（ＦＣ東京）