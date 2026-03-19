女優の筧美和子（32）が、18日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。どハマりしているゲームを明かした。

ボードゲームの話題になり、筧は「最近、カタンっていうのにハマってます」と告白。本来3、4人でやるゲームを「年末年始にハマりすぎちゃって、夫と2人の時も架空のプレーヤーを作って、3人っていう設定で」遊んでいるという。

するとお笑いタレントのケンドーコバヤシは「あんまり言わんほうが良かったね」とニヤリ。ケンコバと旧知の番組スタッフが“カタンオタク”だと明かし、「だって俺ら、全国大会まで行ったもん」と振り返った。

試合では1回戦で負けたものの、「ラジオの企画で昔、バッファロー吾郎さんとやってて」というケンコバに、共演者からは「えーっ！」と驚きの声が。

筧が「夫がカタンが大好きで、教えられてやったら私がハマっちゃって」と話すと、ケンコバは「俺らがやってた独自ルールを1個採用してほしい」と持ちかけた。

「“道を2本増やします”って宣言せなアカンやん」とケンコバ。大会では事前に告知するルールがあるといい、「“道を2本増やします”って言うたら、全員で“JRミチニホン”って」と笑わせた。

ケンコバは「そういうルールでやってた。ちゃんと気持ちを込めて、“JR西日本”の言い方で」とアドバイスすると、筧は「分かりました」と承諾。「道2本は重要ですからね。2本ないと都市ができない」と語っていた。

カタンはドイツ発祥のボードゲーム。サイコロを振って“資源”を産出、ルールと戦術のもと無人島の開拓を競う。ゲーム会社の公式サイトによると、今年4月から全国8カ所での「カタン日本選手権」が予定されている。