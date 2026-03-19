＜中学受験する子が多いと悩む＞私立中学ではなく地元の公立中学を選択するメリットとは
わが子の将来を考えると、できるだけ最適な選択をしてやりたいと考えるのは親心。しかし教育の面ではわからないことが多すぎますよね。今回も子どもの進学に関しての疑問が寄せられました。
『地元の公立中学校に通うメリットはなんでしょう』
地元の公立中学校vs私立中学校。お住まいのエリアや住環境でも内容は異なりそうですが、投稿者さんは、私立中学より地元の公立中学のメリットが知りたいようです。私立中学より公立中学が“明確に勝っている点”について、ママたちの声を見てみましょう。
『近いは正義だよ。上の子が私立だけど、重い荷物を背負って朝早くから満員電車に30分なんて地獄。親も行事や弁当作りが大変。通学時間の負担は絶対に軽い方がいい、とくに女子』
ママたちのコメントを見ると、私立中学より公立中学の方が明確に勝っている点は「家庭が負担するお金の安さ」「自宅から学校までの距離」「小学校から継続する人間関係」この3つに絞られそうです。なかでも「自宅から学校までの距離」については、「近い方がいい」と語る声が目立ちました。
『学校が家から近いと交通費がかからない』
通学の問題に関しては、さまざまな角度から声が寄せられました。地元の公立中学ともなれば基本的に徒歩通学。つまり交通費は発生しませんよね。私立中学に通う場合に発生する交通費も、学割が適用されるとはいえ、年間の定期代は家計へのダメージが大きそう。
『体力のない子だったり人混みが苦手な子だったりすると、私立中学への通学はきつい』
また、公共交通機関を使っての通学の大変さにも納得です。中学生でも体力には個人差があるもの。バスや電車の移動で疲弊してしまうお子さんには厳しいかもしれませんね。空いているバスや電車ならまだしも、お子さんたちの通学時間帯となると混み合いますし。重い学用品を抱えて満員電車に揺られての通学は大変そうです。なかにはメンタル的に人混みが苦手なお子さんもいるでしょうから、深刻な問題も出てきそう。
とはいえお住まいのエリアによっては、公立中学でも相当な距離を徒歩で通学なんてこともあります。一概に私立・公立、どちらが勝っているかは決められなさそうですね。
見て見ぬふりできない「お金」の問題
『学費がかからないこと。環境や人脈ではなく、まずそういうお金の部分ってことだよね』
『学費がかからないのは利点かな。浮いたお金でやれることは多い。その浮いた時間やお金を勉学につぎ込むもよし、趣味の活動に打ち込むもよし』
こちらも「やはり」というべきでしょうか。公立と私立では圧倒的に発生する費用に差があるもの。学費は当然のことながら、授業に付随する出費もかなりあると筆者もよく耳にします。また、制服をはじめとする学用品の数々や、学校ごとに設けられたさまざまな出費や積立、なかには寄付を求められるケースも。先ほど登場した通学のための“交通費”も痛い出費ですよね。私立中学に通うことで発生するお金を、塾の費用に当てる、部活や趣味に当てるといった、“できること”の幅が広がる可能性はなきにしもあらずですね。
地元の友だちがいること
『ほぼ小学校からの持ち上がりな感じだから、みんな知り合いで安心。他小学校からもくるけど人数少ないし、幼稚園は一緒だった子がいることもある』
『私立だと地元で仲のいい友だちがいなくなるから、休みの日は読書をしたり散歩したりって、老後みたいな中学生になっているらしい』
こちらも目立っていた声。中学受験が盛んな地域でなければ、多くの子が地元小学校から地元中学への進学になりますよね。そうなると、小学校からの持ち上がり状態になります。1から人間関係の構築をしなくていい点や、仲よしのお友だちとまた3年間一緒にいられるなどのメリットがあるようです。他のメリットとして上がったのは、休日のすごし方や成人式について。家の近くに友人がいることで得られるメリットですね。しかしこちらも諸刃の剣なのか、小学校で人間関係にトラブルを抱えているお子さんの場合、デメリットにもなる可能性も出てきます。難しいですね。
メリット・デメリットは家庭ごとに異なる
ママたちから寄せられた私立中学より地元の公立中学の方が勝っている点。もっとも多かった「費用」「通学距離」「地元の友だち」の3つに絞って紹介しました。他にもさまざまな声が寄せられていましたが、どの声もメリットとして紹介されているものの、人によってはデメリットにもなりえるのではとママたちは話していました。ですから「勝っている点」ではなく「異なる点」として考えた方がいいかもしれませんね。ママたちの声を元に、寄せられた声が、これを読んでいるみなさんのメリットになるかデメリットになるか判断するとよさそうです。正解はひとつではありませんので、お子さんとご家族にとって、よい選択ができるといいですね。