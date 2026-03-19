＜速報＞桂川有人が「69」発進 先日に小祝さくらとの結婚報道
＜海南クラシック 初日◇19日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇7637ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが進行している。27歳の桂川有人が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。3アンダーの好スタートを切った。
【写真】前夜祭で漆黒ドレスを着こなす小祝さくら
今週17日には、女子プロの小祝さくらと2024年に結婚していたことが明かされたばかり。桂川は24年から欧州に主戦場を移しており、今季は8試合でまだトップ10入りがない。38歳の大関翔は3オーバー・76位タイでプレー中。金子駆大、大西魁斗はこの後すぐに10番からティオフを迎える。6アンダー・首位タイにディン・ウェンイー（中国）とホルヘ・カンピージョ（スペイン）。1打差3位タイにはスリストン・ローレンス（南アフリカ）ら3人が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
【写真】なつかしい JK時代の小祝さくら
桂川有人 プロフィール＆成績
小祝さくら プロフィール＆成績
プロゴルファーの小祝さくらと桂川有人が24年に結婚していた ともに27歳、“黄金世代”のビッグカップル
【写真】前夜祭で漆黒ドレスを着こなす小祝さくら
今週17日には、女子プロの小祝さくらと2024年に結婚していたことが明かされたばかり。桂川は24年から欧州に主戦場を移しており、今季は8試合でまだトップ10入りがない。38歳の大関翔は3オーバー・76位タイでプレー中。金子駆大、大西魁斗はこの後すぐに10番からティオフを迎える。6アンダー・首位タイにディン・ウェンイー（中国）とホルヘ・カンピージョ（スペイン）。1打差3位タイにはスリストン・ローレンス（南アフリカ）ら3人が続いている。
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