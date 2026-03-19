好スタートを切った桂川有人（撮影：GettyImages）

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＜海南クラシック　初日◇19日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇7637ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが進行している。27歳の桂川有人が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。3アンダーの好スタートを切った。

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今週17日には、女子プロの小祝さくらと2024年に結婚していたことが明かされたばかり。桂川は24年から欧州に主戦場を移しており、今季は8試合でまだトップ10入りがない。38歳の大関翔は3オーバー・76位タイでプレー中。金子駆大、大西魁斗はこの後すぐに10番からティオフを迎える。6アンダー・首位タイにディン・ウェンイー（中国）とホルヘ・カンピージョ（スペイン）。1打差3位タイにはスリストン・ローレンス（南アフリカ）ら3人が続いている。
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