日本サッカー協会（JFA）は19日、英国遠征に臨むサッカー日本代表メンバーを発表した。森保一監督が会見に出席し、24年6月以来、1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たしたDF冨安健洋(アヤックス)に言及した。

森保監督は冨安について「彼らのポテンシャルを考えれば、コンディションがよければ日本代表に選ばれてW杯の舞台で戦うことは当然考えていいと思う」と語った。

所属クラブの公式戦では時間を調整してのプレーが続いているだけに「コンディションを確認したい」ともし、「長く(代表から)離れていた選手にはチームコンセプトをもう1度落とし込むこと、今のコンディションからW杯に向けてさらに上がることを想定している」としていた。

そして「これまでも彼とは育成年代から一緒に活動してきた。もしかしたら選手生命に響くような大きなケガに見舞われているかもしれないと思っていた」と常に気に懸けていたとし、「回復してくれたこと、一人の指導者として嬉しく思います」と冨安の復帰を喜んでいた。

日本は3月28日（日本時間29日）にスコットランド代表と、31日（日本時間4月1日）にイングランド代表と対戦する。

FIFAランキング38位のスコットランド、同4位のイングランドはともに今夏のW杯北中米大会に出場する。スコットランドはブラジル、モロッコ、ハイチとのC組、優勝候補の一角と目されるイングランドはクロアチア、ガーナ、パナマとのL組に入っている。