日本サッカー協会は3月19日、欧州遠征に臨む日本代表の招集メンバーを発表した。いずれもアウェーで3月29日にスコットランド代表（ハムデン・パーク）、4月1日にイングランド代表（ウェンブリー・スタジアム）と対戦する。

【映像】爆速！塩貝健人のブンデス初得点

今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合で、W杯出場国で連戦する貴重な機会で、森保一監督は28名を招集。今冬にブンデスリーガ移籍を果たした20歳のFW塩貝健人が初招集され、長くコンディション不良に悩まされ今年2月に新天地アヤックスで484日ぶりに公式戦出場を果たしたDF冨安健洋が2024年6月以来・1年9か月ぶり、骨折を乗り越え昨年11月にバイエルンで戦列に戻ったDF伊藤洋輝が2025年3月以来・1年ぶりに代表復帰した。また、怪我で昨年の11月シリーズを欠場していたGK鈴木彩艶とMF伊東純也、過去2回は外れていたMF三笘薫らもカムバックしている。

一方、前十字靭帯断裂の大怪我を負っているMF南野拓実（モナコ）をはじめ、MF久保建英（レアル・ソシエダ）、MF遠藤航（リヴァプール）、DF板倉滉（アヤックス）、DF高井幸大（ボルシアMG）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF長友佑都（FC東京）などが怪我で選外。1年ぶりの復帰が期待されたMF守田英正（スポルティング）も呼ばれなかった。

W杯行きを懸けた“ラストサバイバル”となる欧州遠征の招集メンバーは以下の通り（※＝初招集）。

【GK】

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】

谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（アヤックス／オランダ）

安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）



【MF／FW】

伊東純也（ゲンク／ベルギー）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※

後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

佐藤龍之介（FC東京）



【監督】

森保一

（ABEMA／サッカー日本代表）

