製油所での火災を見守る人たち＝7日、イランの首都テヘラン/Alireza Sotakbar/ISNA/AP via CNN Newsource

ワシントン（CNN）米連邦準備制度理事会（FRB）は18日、政策金利を据え置いた。ただ、米国とイスラエルによる対イラン戦争が米経済に及ぼす影響については「不確実」だと指摘した。政策金利の据え置きは市場予測と一致した。

FRB当局者は、世界のエネルギー市場の混乱は短期間で収まる可能性が高いとみている。ただし、FRBのパウエル議長は会合後の記者会見で、「最終的にどう展開するのかは分からない」とくぎを刺した。

当局者らはこの見方を二つの重要な形で示した。新たな経済見通しでは、今年中に1回の利下げを引き続き見込んだ。また、2026年のインフレ率見通しは引き上げた一方、27年には大きく鈍化すると予測した。

パウエル氏によれば、見通しではインフレ抑制に向けて前進するとみているが、期待していたほどではないとした。そのうえで、金利見通しは経済の動き次第であり、インフレ抑制に向けた進展が見られなければ利下げはないだろうと語った。

パウエル氏は、状況が落ち着くまで議長職にとどまる可能性も示した。トランプ大統領が1月に次のFRB議長に指名したウォーシュ元FRB理事が、パウエル氏の議長任期が5月半ばに切れるまでに承認されなければ、新たなFRBトップが議会で承認されるまで、自らが議長職を続けるという。

人事の遅れの主な理由は、共和党のティリス上院議員だ。ティリス氏は、司法省がパウエル氏への捜査を取り下げない限り、指名承認を阻み続けると述べている。捜査を主導するピロ連邦検事はそうした考えはないことを示唆している。

政策金利は年3.50〜3.75%で維持する。据え置きは2会合連続。

今回の決定は全会一致ではなく、ミラン理事が0.25ポイントの利下げを支持して反対票を投じた。