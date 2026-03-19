◆第９８回センバツ高校野球大会第１日 ▽１回戦 帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）

史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学が敗れた。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が先発し、最速１４７キロの直球を軸に７回まで無失点投球。だが８回に帝京打線に捕まり、４失点で途中降板した。

末吉は３回まで１安打で毎回の５奪三振と好投。４回は先頭への死球から１死二塁のピンチを背負ったが、得点を与えなかった。最大のピンチは６回。１死から２安打で一、三塁のピンチを背負ったが、４番・木村の初球で帝京が仕掛けたセーフティースクイズをスライダーで空振りさせ、三塁走者をタッチアウトに。その後、木村をスライダーで空振り三振に斬って雄たけびを上げた。続く７回も２死一、三塁とされたが、９番・池田を二飛に打ち取り、左手を握った。

しかし、８回に味方の失策と四球が絡んで無死満塁。４番・木村は三振に打ち取ったが、続く蔦原に中越えへの逆転二塁打を浴びた。さらに２死二、三塁から四球を与えて降板。２番手・新垣有絃もタイムリーを浴びて、この回４点を失った。打線は粘りを見せて９回に２点を返したが、あと一歩及ばなかった。

試合後、末吉は「要所、要所で三振が取れないところと、追い込んでから三振が取れないところがこの試合の敗因。ただ単に、自分の力量だと思っています」と反省。投球内容については「４０点くらいじゃないですか」と自己採点した。注目される進路については「今はプロ一本でやらせてもらっている。国内です。プロを目標にやるんですけど、まずは夏に向けてチーム全体でやっていこうと思います」と明言した。